«Им нужно постоянно напоминать, что они оккупанты»: Саакашвили прокомментировал побег россиян в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал заявление, в котором говорится, что бегущим в Грузию от мобилизации россиянам надо постоянно «напоминать, что они оккупанты».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, он отказался от критики в адрес грузинских властей, которые впускают в страну таких мужчин.

«Массовый исход российских призывников в Грузию создает большую демографическую опасность для этой маленькой страны, а также серьезные проблемы с безопасностью. Общество очень негативно настроено. С другой стороны я даже не буду огульно осуждать решение грузинских властей их пропустить, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет. А это для Грузии важно.

Одновременно грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они — оккупанты и жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии. Также мы все время должны создавать стимулы, чтобы они максимально выезжали в Турцию и другие страны», - написал Саакашвили.