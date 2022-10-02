Папа Римский вновь призвал Зеленского и путина начать переговоры и попросил лидера рф «прекратить спираль насилия и смерти»

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы обратился к владимиру путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру.

Об этом пишут Vatican News .

Он задался вопросом, сколько еще крови должно пролиться, чтобы человечество поняло, что война – это не решение.

«Ход войны в Украине стал настолько серьезным, разрушительным, угрожающим, что вызывает большую обеспокоенность... Эта ужасная и невероятная рана человечества вместо того, чтобы заживать, продолжает кровоточить все сильнее, рискуя распространиться дальше. Сколько крови должно пролиться, чтобы мы осознали, что война никогда не является решением», – цитирует Франциска Vatican News.

Он заявил, что глубоко расстроен тысячами жертв и разрушениями, которые оставили многих людей без крова.

«Беспокойно, что мир узнает о географии Украины через такие названия, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье, ставшие местами невыразимых страданий и страха», – сказал Франциск.

Он заявил, что последние события противоречат принципам международного права (имеется в виду имитация россией аннексии) и увеличивают риск ядерной эскалации с непрогнозируемыми и катастрофическими последствиями для всего мира.

«Почему человечество снова столкнулось с атомной угрозой? Это абсурд», – сказал папа Франциск.

Поэтому он просит Украину и Россию искать условия для переговоров.

«Мое обращение адресовано, прежде всего, президенту российской федерации с просьбой прекратить эту спираль насилия и смерти. Глубоко расстроен огромными страданиями украинского народа в результате агрессии, которые он испытал, я обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым к серьезным предложениям мира», – сказал папа римский.

Он призвал других мировых лидеров сделать все возможное, чтобы положить конец войне в Украине и не разрешить опасную эскалацию.

«После семи месяцев боевых действий будем использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, не использовались до сих пор, чтобы положить конец этой ужасной трагедии», – заявил папа Франциск.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что погибшая российская пропагандистка Дария Дугина является одной из « невинных, убитых в результате войны» . Это заявление вызвало возмущение как рядовых украинцев, так и представителей власти.

После этого Ватикан выпустил ответное заявление на критику Папы римского Франциска за его слова об убийстве российской пропагандистки Дарии Дугиной .