В Пентагоне напомнили, что вступление Украины в НАТО должны поддержать все члены Альянса

Решение о возможном вступлении Украины должны принять все страны-участницы НАТО.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

«Мы стремимся поддерживать политику «открытых дверей» НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока», - заявил Остин.

Он подчеркнул, что в настоящее время США сосредоточены, прежде всего, на помощи Украине, которая с 24 февраля защищается от российского вторжения.

«Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, достигнутые украинскими силами», - добавил министр.

Напомним, в воскресенье президенты девяти стран Европы призвали членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине и выступили за вступление Украины в Альянс.