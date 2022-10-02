Президент Зеленский поблагодарил страны, которые уже поддержали вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил те страны - члены НАТО, которые уже поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс.

Об этом он написал в Twitter.

«Очень благодарен нашим добрым соседям – странам Центральной и Восточной Европы – за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины», - написал Зеленский.

Также он отметил в публикации руководство этих стран.

Как известно, под заявлением о поддержке Украины подписались президент Польши Анджей Дуда, президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Румынии, президент Словакии Зузана Чапутова

Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО .