«Понимаю, какая будет поддержка»: Ким рассказал об участии во встрече министров обороны Украины и Германии

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что присутствовал на встрече министра обороны Украины обороны Алексея Резникова и министра обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Об этом он рассказал в Telegram.

- Вчера имел за честь быть приглашенным на встречу министра обороны Украины обороны Алексея Резникова и министерки обороны Германии Кристине Ламбрехт. Доложил о ситуации в нашем регионе. Понимаю, какой будет поддержка. Германия и дальше будет нам помогать. Лично благодарю Алексея Юрьевича за отношение к Николаеву. Все прошло положительно и очень результативно, – рассказал Ким.

Также он добавил, что впервые с начала войны был в командировке в Одессе.

– Не так, как Николаев, живет Одесса. Я рад за них. И считаю, что так должно быть на всей территории Украины, – резюмировал глава Николаевской ОВА.

Как известно, 1 октября министер обороны Германии Кристине Ламбрехт впервые с начала полномасштабного вторжения прибыла в Украину. В Одессе она встретилась с Алексеем Резниковым.

Во время встречи Ламбрехт пообещала, что Украина в течение «следующих нескольких дней» получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.