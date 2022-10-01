Генсек НАТО прокомментировал успех ВСУ в боях за Лиман

Украинские вооруженные силы добиваются прогресса и способны эффективно противостоять российской армии, что подтвердило освобождение Лимана в Донецкой области на этой неделе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.

- На этой неделе мы видели, что они смогли взять новый город, Лиман, и это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способные оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники, – сказал Столтенберг.

По его словам, лучший способ противостоять российской незаконной аннексии – это продолжать поддерживать Украину.

– И мы продолжим оказывать военное оборудование, политическую и экономическую поддержку. Это лучший способ помочь Украине освободить свои территории, – добавил Столтенберг.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс ранее Столтенберг заявил, что единственный способ закончить войну в Украине – доказать российскому диктатору владимиру путину, что он не может победить на поле боя.