Руководитель ОП Ермак встретился с главным советником Президента Турции и советником Президента США по национальной безопасности

В рамках визита в Турцию руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главным советником Президента Турецкой Республики Ибрагимом Калином и с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате.

Собеседники обсудили ход ситуации на фронте и координацию мер по реагированию на последние агрессивные действия РФ, сообщает Офис Президента.

Глава Офиса Президента акцентировал внимание на необходимости получения Украиной надежных международных гарантий безопасности до обретения нашим государством членства в НАТО.

Андрей Ермак напомнил, что Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины, которую он возглавляет вместе с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, подготовила рекомендации по Киевскому договору безопасности, заключение которого должно обеспечить для украинской стороны действенные гарантии безопасности на этот переходный период.

Руководитель Офиса Главы государства особо подчеркнул важность жесткой реакции на проведение Россией так называемых референдумов на временно оккупированных украинских территориях и принятие незаконного решения об их аннексии.

«Эти референдумы ничтожны, они не меняют реальность. Территориальная целостность Украины будет восстановлена. Это – принципиальная позиция Президента Владимира Зеленского, всего военно-политического руководства Украины и украинского народа», – отметил глава Офиса Президента.

Собеседники обсудили продолжение безопасности помощи украинской армии, актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания.

Также во время визита Андрей Ермак провел отдельные встречи с Ибрагимом Калином и Джейком Салливаном в двусторонних форматах.