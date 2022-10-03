Первое в истории украинской дипломатии турне: Глава МИД Кулеба посетит ряд стран Африки

С 3 по 12 октября состоится первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начнет турне с визита в Сенегал.

Об этом сообщает пресс-сужба Кабмина.

Турне является важным элементом Африканской стратегии, ставшей «дорожной картой» развития отношений нашего государства с регионом.

В пресс-службе отметили, что основной темой переговоров министра будет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии, в частности, последней попытки аннексии украинских территорий.

Другими приоритетами переговоров будут укрепление роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, в частности платформы Действия, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni. В рамках визитов также запланировано проведение ряда бизнес-форумов с участием ведущих украинских и африканских компаний.

Как сообщают в пресс-службе, визиты главы МИД откроют новый раздел сотрудничества со странами Африканского континента и будут способствовать реализации глобальной и проактивной дипломатии Украины. Турне Министра также станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина-Африка.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что после войны в Украине необходимо находить новых партнеров, это могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки. Вместо того, чтобы рассматривать последние как нуждающиеся страны, «мы должны, наконец, признать их такими, какие они являются: важными партнерами, которые могут помочь нам существовать в новом мире».