Илон Маск предложил Украине «мир» на фактически российских условиях – в ответ дипломат послал его нах**

Американский миллиардер Илон Маск предложил свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу россии.

Об этом Маск написал в Twitter.

Он предложил своим читателям голосование и следующие тезисы:

«Украино-российский мир: - возобновить выборы в аннексированных регионах под надзором ООН. россия уходит, если на это будет воля народа; – Крым формально является частью россии, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). - водоснабжение Крыма обеспечено. – Украина остается нейтральной».

«По всей вероятности, что это будет конечным результатом – вопрос лишь в том, сколько умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хоть и маловероятным, результатом этого конфликта станет ядерная война», – считает Маск.

Этот пост получил широкое обсуждение в социальных сетях. Одним из самых популярных комментариев стал: «Рад, что вы не занимаетесь политикой». Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил Маску:

«Есть лучшее предложение. Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», - написал Подоляк в Twitter.

Аккаунт Верховной Рады в Twitter был более лаконичным и ответил «Нет». Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил следующим образом: