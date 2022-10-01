Илон Маск предложил Украине «мир» на фактически российских условиях – в ответ дипломат послал его нах**

Американский миллиардер Илон Маск предложил свой вариант украино-российского мира, означающий существенные уступки Украины в пользу россии.
Об этом Маск написал в Twitter.
Он предложил своим читателям голосование и следующие тезисы:
«Украино-российский мир:
- возобновить выборы в аннексированных регионах под надзором ООН. россия уходит, если на это будет воля народа;
– Крым формально является частью россии, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- водоснабжение Крыма обеспечено.
– Украина остается нейтральной».
«По всей вероятности, что это будет конечным результатом – вопрос лишь в том, сколько умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хоть и маловероятным, результатом этого конфликта станет ядерная война», – считает Маск.
Этот пост получил широкое обсуждение в социальных сетях. Одним из самых популярных комментариев стал: «Рад, что вы не занимаетесь политикой». Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил Маску:
«Есть лучшее предложение.
- Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.
- россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим.
- Военные преступники подвергаются международному трибуналу», - написал Подоляк в Twitter.
Аккаунт Верховной Рады в Twitter был более лаконичным и ответил «Нет». Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил следующим образом:
«Пошел нах** – это мой дипломатический ответ».