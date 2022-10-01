КНДР в очередной раз запустила ракету над Японией

Во вторник утром, 4 октября, по местному времени Северная Корея выпустила, по меньшей мере, одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.

Ракета пролетела через Тихий океан около 07:29 по японскому времени, передает CNN.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил запуск. Согласно твиту, опубликованному офисом премьер-министра Японии, снаряд «вероятно был запущен» над северным японским островом Хоккайдо, что означает потенциальную эскалацию запусков северокорейских ракет.

В твите людей призывали спрятаться в укрытии.

«Считается, что вышеупомянутая ракета пролетела через Тихий океан около 07:29 по японскому стандартному времени», – говорится в другом твите офиса премьер-министра.

В том же заявлении гражданских лиц в Японии призвали «не приближаться к чему-либо подозрительному, что будет найдено, и немедленно обратиться в полицию или пожарную службу».

Согласно подсчетам CNN, запуск во вторник знаменует собой 23-й запуск ракеты Северной Кореей в текущем году, включая как баллистические, так и крылатые ракеты.

Как известно, в агусте КНДР заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.