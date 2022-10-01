Северная Корея поддержала аннексию россией временно оккупированных территорий Украины

Северная Корея поддержала псевдореферендумы и попытку аннексии временно оккупированных россией территорий Украины.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел КНДР, которое цитирует пропагандистское агентство KCNA, передает Liga.net.

В КНДР назвали псевдореферендумы на оккупированных территориях «законными» и заявили, что они «соответствуют уставу ООН».

Северокорейский МИД отметил, что «с уважением относится к волеизъявлению жителей» и поддерживает Москву в попытке аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей.

Также в Пхеньяне обвинили США во «вмешательстве во внутренние дела независимых стран и ущемлении их законных прав, злоупотребляя Совбезом ООН».

«Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средства агрессии для сохранения своего превосходства. Ни в коем случае нельзя прощать своевольные и произвольные действия, а также пристрастные и двойные стандарты», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что КНДР стала первой страной, которая поддержала итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины.

Напомним, в июле КНДР признала «государственность» несуществующих «ДНР» и «ЛНР». В ответ на это Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.