Британская разведка сообщила, что у россии проблема не только с мобилизацией, но и с призывом на воинскую службу

Британская разведка заявила о значительных проблемах россии с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Ведомство напоминает, что 30 сентября 2022 года президент россии владимир путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва, целью которого является подготовка 120 тысяч призывников. Эти призывники по закону не могут быть направлены за пределы россии.
Это отдельно от лиц, мобилизуемых в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.
Как отмечают в Минобороны Британии, призывной цикл начнется 1 ноября 2022 года, на месяц позже обычного.
«Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность россии подготовить и оснастить большое количество новых призывников», - отмечает британская разведка.
«Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава значительны. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать взрывать эти усилия», - говорится в обзоре.