Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором путиным

Украина официально отказалась от любых переговоров с президентом россии владимиром путиным.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент своим указом ввел в действие решение СНБО от 30 сентября, в котором пунктом №1 указано – «Констатировать невозможность переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным».

Ранее Зеленский уже заявлял, что Украина не намерена проводить с россией никаких переговоров, пока путин является президентом.

- Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России, - говорил Зеленский.

В конце сентября путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. В то же время он заявил, что Россия не будет обсуждать «выбор» жителей «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей.