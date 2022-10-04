Лукашенко подтвердил, что беларусь принимает участие в войне против Украины, но оправдался, что никого не убивает

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в так называемой «специальной военной операции» в Украине.

Об этом он заявил на совещании по вопросам военной безопасности, передает БЕЛТА.

- Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства, - заявил лукашенко.

- Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие, - добавил он.

Также самопровозглашенный лидер заявил, что беларусь лечит не только российских солдат, но и неких украинских беженцев.

- Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет, - резюмировал беларусский диктатор.

В то же время, министр обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Варшавского форума по безопасности заявил, что режим лукашенко должен нести одинаковую ответственность вместе с рф за войну против Украины.

По мнению Блащака, режим лукашенко стоит плечом к плечу с рф и поддерживает агрессию против Украины, а страны ЕС в некоторых санкционных направлениях «жалеют» Беларусь.