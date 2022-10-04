Иран не признал псевдореферендумы рф в Украине, но обвинил в войне НАТО и США

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что в вопросе попытки аннексии оккупированных территорий Украины россией его страна руководствуется принципом территориальной целостности государств.

Заявление Канаани цитирует пресс-служба МИД Ирана, передает Liga.net.

По его словам, в вопросе псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей, Иран «как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей устава ООН».

Он отметил, что Иран считает, что «следует избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию».

Канаани также сказал про «бушующий огонь войны, вызванный провокационными действиями НАТО и США».

- Усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности, — сказал он.

Спикер иранского МИД подчеркнул, что Иран поддерживает «любые усилия», которые предпринимаются для мирного урегулирования войны россии против Украины и «всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу».

Напомним, ранее Украина в ответ на российские бомбардировки иранскими дронами-камикадзе лишила посла Ирана аккредитации, а также значительно сократила количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.