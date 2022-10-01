МИД Польши направил Германии ноту протеста с требованием выплаты репараций – в Берлине не согласны

Министерство иностранных дел Польши направляет дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает «Европейская правда».

- Эта дипломатическая нота, которую я только что парафировал, будет передана в министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия, - заявил в понедельник, 3 октября, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Таким образом, Варшава официально подает заявку Берлину на выплату военных репараций.

В документе говорится, что стороны должны принять меры для «постоянного урегулирования последствий агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах».

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая с визитом находится в Польше, отвергла требование Польши о выплате миллиардных репараций.

Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве заявила, что вопрос о репарации «закрыт» для Германии.

Тем самым она подтвердила действовавшую на протяжении многих лет официальную позицию Германии, которая заключалась в отсутствии правовых оснований для требований репараций со стороны Польши.

1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и намерена в будущем потребовать эту сумму у Германии.

Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что « борьба за репарации будет продолжаться долго, но мы будем ее проводить со всей последовательностью в глобальном масштабе » .

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна требовать военные репарации за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от россии.