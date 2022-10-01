Команда Навального решила возродить сеть региональных штабов: ослаб режим Путина

Команда российского оппозиционера и политзаключенного Кремля Алексея Навального решила возобновить работу штабов на фоне ослабления путинского режима.

Об этом со ссылкой на созданное соратниками Навального издания «Сирена» пишет «Украинская правда».

«Решение принято в связи с ослаблением позиций путинского режима после семи месяцев войны и мобилизации», - говорится в сообщении.

Издание отметило, что о подробностях станет известно позже.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что сотрудники Алексея Навального опубликовали сокращенный вариант составленного ими ранее списка разжигателей войны.

Он опубликован на сайте Международного Фонда по борьбе с коррупцией