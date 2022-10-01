В Украину завезли обновленные вакцины от штамма «Омикрон»

Украина получила от Швеции вакцину Pfizer-BioNTech для борьбы с COVID-19. Вакцины Comirnaty Original/Omicron BA.1 были разработаны специально против штамма «Омикрон» и его вариаций.

Всего было передано более 500 тысяч доз, сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет Жизнь.

Эта вакцина предназначена исключительно для тех людей, которые будут делать первую или вторую бустерную прививку от коронавируса.

Украина стала первой страной мира за пределами ЕС, получившей обновленный вариант Comirnaty от Pfizer. Эти вакцины уже развезли в большинство областей Украины.

В Минздраве напомнили, что в настоящее время в Украине первичный курс вакцинации коронавируса состоит из двух доз вакцины Comirnaty/Pfizer или CoronaVac/Sinovac, или одной дозы вакцины Janssen/Johnson & Johnson.

Однако, для того, чтобы усилить и продлить защиту от тяжелых форм COVID-19, через 5 месяцев после первичного курса нужно сделать бустерную прививку любой имеющейся вакциной.

А пенсионерам и людям с хроническими болезнями рекомендовано делать и второй бустер любой из имеющихся вакцин через 4 месяца после первого.

Как известно, в Украине разрешили делать вторую бустерную прививку против коронавируса всем совершеннолетним желающим.