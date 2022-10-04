Комитет по вопросам аграрной и земельной политики просит увеличить финподдержку фермеров

Дополнительные 10,4 млрд. гривен на финансовую поддержку аграриев и 500 миллионов для предоставления кредитов фермерским хозяйствам. Такие предложения изменений проекта бюджета на 2023 год просят внести депутаты парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Соответствующее решение члены Комитета приняли на заседании 30 сентября, сообщает сайт Верховной Рады.

- Мы понимаем, что сегодня государство живет в экстремальных условиях, и большинство расходов должно быть направлено на оборону. Однако сегодня аграрии – это основа экономики, – отметил председатель Комитета, народный депутат Александр Гайду. - Двести миллионов гривен на финподдержку аграриев, которые заложены в проекте бюджета, это чрезвычайно мало. Поэтому надеемся, что нас услышат и расходы на поддержку аграриев будут увеличены.

Соответствующие обращения аграрный комитет направил в Комитет по вопросам бюджета, Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения программы поддержки аграриев были приостановлены - средства были направлены на оборону. Продолжает работать программа кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%». За год более 33 тысяч сельхозтоваропроизводителей привлекли кредитов на сумму более 62,5 миллиарда гривен.

Напомним, ранее парламент парламент принял в первом чтении по аконопроекту № 7616. Документ существенно изменяет правила деятельности в области рыбного хозяйства и в промысловом рыболовстве.