Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление в Альянс.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

- По результатам заседания СНБО Президентом Украины премьер-министром Украины и председателем Верховной Рады направлено обращение в Североатлантическую организацию о заявке Украины относительно членства. На сегодняшний день генеральный секретарь Альянса получил эту заявку официально путем ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического Совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе, — отметил Жовква.

Он напомнил, что уже начали поступать реакции стран-членов Альянса, в частности президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы официально поддержали членство Украины в НАТО и призвали увеличить военную помощь ВСУ.

Напомним, 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.