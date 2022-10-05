Кабмин предлагает расторгнуть соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Кабинет Министров на заседании 4 октября одобрил законопроект о прекращении действия межправительственного соглашения между Украиной и беларусью об избежании двойного налогообложения.

Об этом в Телеграмме сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ.

«Одобрен проект закона «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов по налогам на доходы и имущество», - отметил Мельничук.

По его словам, принятие этого законопроекта будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с беларусью, которая поддерживает открытую широкомасштабную войну россии против Украины.

В ближайшее время этот законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Соглашение между правительством Украины и правительством республики беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов по налогам на доходы и имущество совершено 24 декабря 1993 года в Ашхабаде и ратифицировано Верховной Радой 20 декабря 1994 года.