Президент Зеленский призвал мировое сообщество создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Об этом он заявил во время своего обращения к участникам публичных дебатов «Война и закон» в Париже.

Глава государства напомнил, что долгие годы мир искал, как не допустить повторения полномасштабной войны в Европе и как обеспечить неотвратимость наказания для военных преступников, кем бы они ни были, где бы они ни были и где бы они не совершали преступления против основ человеческой жизни.

- Благодаря этим поискам и усилиям многих добросовестных людей мы теперь имеем, в частности, Международный уголовный суд – один из важнейших глобальных правовых институтов, который обеспечивает справедливость и защищает человечность. Украина полностью поддерживает деятельность суда. Мы приняли юрисдикцию Международного уголовного суда по всем событиям на территории Украины. Мы ввели изменения в законодательство Украины, чтобы упростить и сделать более эффективным наше сотрудничество с этим судом. Мы находимся в постоянной и вполне практической коммуникации с представителями Международного уголовного суда для достижения общей цели – привлечь российских оккупантов к ответственности за преступления, совершенные ими на территории Украины, - заявил Президент Украины.

- «Преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права» – это слова из приговора Нюрнбергского трибунала. Трибунала, который наказал виновников предыдущей полномасштабной войны в Европе и показал, что справедливость в мире существует. Все вы знаете, как руководство России, скрываясь за лживыми рассказами о государственном суверенитете, скрывается от справедливой ответственности за содеянное. Нам нужно это преодолеть. Должен быть создан Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может получить Международный уголовный суд и все другие существующие судебные институты мира, - заявил Зеленский.

Глава государства пригласил Францию, в частности, Конституционный совет, активно присоединиться к переговорам об учреждении спецтрибунала.