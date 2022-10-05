«Не стоят бумаги, на которой подписаны»: Ермак прокомментировал «присоединение» украинских территорий к россии

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение российского диктатора владимира путина об утверждении так называемого «присоединения» так называемых «ДНР», «ЛНР», а также временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Свою позицию на этот счет он опубликовал в Telegram.

«Никчемные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективное безумие может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство - ВСУ, высокоточное оружие, офензива. Вернем к реальности, заберем все свое», - написал он.

Как известно, 5 октября российский диктатор владимир путин утвердил ратификацию договоров о «принятии» так называемых «ДНР», «ЛНР», а также временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав россии.

Накануне государственная дума рф единогласно ратифицировала «договор» о «вхождении» в состав россии украинских областей. Следом за ней решение утвердил совет федерации.

В ответ Украина официально отказалась от любых переговоров с президентом россии владимиром путиным.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский издал указ о ничтожности подписанных российским диктатором владимиром путиным «актов», нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.