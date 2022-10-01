ГБР разыскивает нардепа от ОПЗЖ Кузьмина, ему объявили подозрение в госизмене

И.о. генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату от ОПЗЖ Ренату Кузьмину.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения россии размещал в СМИ пропагандистские материалы во вред Украине.

«Начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения россии в Украину, Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая носила пропагандистский характер. Целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния в ущерб суверенитету государства», - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Напомним, во времена Януковича Кузьмин был заместителем генерального прокурора Украины и заместителем секретаря СНБО. Под его руководством были отданы под суд политические оппоненты Януковича – Юрий Луценко и Юлия Тимошенко. В 2014 году Кузьмина объявляли в розыск за незаконное задержание Луценко в 2010 году. Кроме того, Кузьмина подозревали в отмывании денег. В 2019 году его сняли с розыска.