Нардеп Чорноморов инициирует изменения в законодательство, чтобы сделать возможным строительство новых защитных сооружений

В настоящее время воспользоваться защитными сооружениями Вознесенского района могут 43 тысячи человек и этого недостаточно, поэтому власти планируют строительство новых укрытий и бомбоубежищ. Для решения этого вопроса, в частности, выделения земельных участков под строительство, необходимы изменения в законодательство, которые будут внесены в ближайшее время.

Об этом рассказал народный депутат Артем Чорноморов.

«Война продолжается, поэтому Вонесенский район, как и все остальные в нашей области и стране, должен быть готов к новым атакам со стороны врага. Местные руководители общин рассказали, что с 16 февраля, после коллегии Вознесенского района, начали работать над оборудованием объектов для временного укрытия и бомбоубежищ. По состоянию на сегодняшний день в районе всего более 200 защитных сооружений, которые могут принять 43 тысячи человек. Но этого недостаточно, так что идут разговоры о создании новых укрытий в местах скопления людей», - рассказал Чорноморов.

Он добавил, что есть определенные проблемы, с которыми сталкиваются местные власти при строительстве укрытий.