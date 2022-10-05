Судью Верховного Суда Львова, у которого нашли российский паспорт, отчислили из штата ВС

Заместитель председателя Верховного Суда и руководитель Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов, который является владельцем российского паспорта, был отчислен из штата Суда.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Судью Богдана Львова из штата Верховного Суда отчислил глава ВС Всеволод Князев.

Сообщается, что Львов отчислен на основании информации Службы безопасности, которая подтвердила наличие у судьи гражданства рф. Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или обретения судьей гражданства другого государства.

По словам главы ВС, это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые.

- Но во время полномасштабной войны с российской федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей. И хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного Суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного Суда, чего никогда не должно произойти. И даже отпуск судьи Богдана Львова не решает проблемы его российского гражданства, ведь отпуск не лишает личности полномочий, а создает впечатление о дальнейшем наличии у Богдана Львова полномочий судьи Верховного Суда и Председателя КГС ВС, - заявил Князев.

Председатель ВС добавил, что Верховный Суд в своих действиях полагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства россии.

Как известно, СБУ подтвердила, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина россии вместо паспорта, выданного ему в 1999 году. Также у него есть квартира на Ленинградском шоссе в Москве, не указанная в декларации. Сам Львов отвергает обвинения в наличии гражданства россии.

3 октября состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова. 21 судья проголосовал за увольнение, но 18 были против. Для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса.