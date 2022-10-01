Российский оккупант пожаловался, что их окружают ВСУ, и расплакался

Российский оккупант пожаловался, что его подразделение окружают, и расплакался.
Перехват опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
По ходу диалога оккупант жалуется, что его призвали как медика, а он сидит в окопе, и их окружают. Под конец он расплакался.
«-Нас вроде окружают.
-Вас там много народу? Я же не знаю, что спрашивать.
-Не знаю, может максимум 500.
-Капец, то есть, грубо говоря, вы в самой жопе?
-Может быть успеем свалить куда-то. Вроде как медиком сюда отправили, а по идее я со всеми.
-Значит все-таки не медик.
-Да нет, конечно, я со всеми в окопе сижу. Я плачу…
-Так, Андрюш.
-Чего? Я вас люблю».
Напомним, оккупант, который находится на юге Украины в телефоном разговоре рассказал о удачных ударах ВСУ из разного вида оружия, от которого «земля трясется».