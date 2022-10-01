путин из-за изоляции потерял связь с реальностью, - глава дипломатии Евросоюза

Речь российского диктатора владимира путина по поводу «аннексии» украинских территорий свидетельствует о том, что он изолирован и потерял связь с реальностью.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет «Лига.net».

Он отметил, что на псевдореферендумах «голосовала только горстка довоенного населения – под дулом оружия».

«Как ЕС мы четко дали понять, что никогда не примем аннексию и что нас не запугают угрозы и эскалация со стороны россии. Напротив, мы будем укреплять нашу стратегию поддержки Украины – военной, финансовой и политической; Будем усиливать давление на россию с помощью дополнительных санкций», – написал Боррель.

Речь путина он назвал «почти сюрреалистическим коктейлем диких угроз, конспирологических мыслей и фантазийных обид», что позволяет считать его «человеком, который настолько изолирован, что утонул в чувстве жертвы и потерял связь с реальностью». По словам Борреля, сейчас пути потерпят поражение на поле боя, в россии растет оппозиция и усиливается изоляция за рубежом.