Газопроводы «Северный поток» взорвали российские спецслужбы, – премьер Польши

За подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы. Мир должен объединиться против российского шантажа.

Об этом в Праге перед началом неформального саммита ЕС и первого заседания Европейского политического сообщества (ЕПС) 6 октября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Укринформ».

– По информации, которую мы получаем также и от наших зарубежных друзей, повреждение газопроводов является делом российских спецслужб. В конце концов, предложение россии, обнародованное несколько дней назад, об использовании для транспортировки газа трубопровода Nord Stream 2 подтверждает тезис, что это была работа российских служб, - подчеркнул Моравецкий.

Он проинформировал, что во время двухдневного саммита будет говорить об этом, поскольку это показывает, что «ЕС здесь и сейчас должен быть объединен в борьбе с российским шантажом и исправлении ошибок политики».