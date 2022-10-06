Верховная Рада уволила главу НБУ Шевченко, ставшего фигурантом расследования

Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает «Укринформ».

Постановление №8104 об освобождении Шевченко от должности главы НБУ поддержали 263 народных депутата. В частности, 192 – из фракции «Слуга народа», 10 – из фракции «Голос», 16 – из депутатской группы «Платформа за жизнь и мир», 13 – из депутатской группы «Восстановление Украины», 7 – из депутатской группы «За будущее», а также 9 внефракционных.

Ранее Кирилл Шевченко подтвердил, что обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением об отставке «по причинам, связанным со здоровьем».

А 6 октября Кириллу Шевченко сообщили о подозрении за противоправную деятельность в государственном «Укргазбанке», которая привела к убыткам в сумме более 206 миллионов гривен.