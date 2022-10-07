Более половины украинского танкового парка состоит из захваченной у россиян техники, – британская разведка

По данным британской разведки, более половины украинского танкового парка состоит из захваченной у россиян техники.

Об этом в своем обзоре сообщает разведка минобороны Великобритании.

Отмечается, что переоборудованная захваченная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины.

«Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин с момента вторжения. Более половины украинского танкового парка, который сейчас находится на вооружении, потенциально состоит из захваченных машин», - говорится в обзоре.

В британской разведке утверждают, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины.

«Несмотря на то, что российские формирования находятся под сильным давлением в нескольких секторах, а войска все больше деморализуются, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение», - прогнозируют в Минобороны Великобритании.

Напомним, ранее британская разведка заявила о значительных проблемах россии с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.