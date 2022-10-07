Верховная Рада назначила Пышного главой НБУ

Бывшего глава Ощадбанка Андрея Пышного назначили на должность главы Национального банка Украины. Его назначение поддержали в зале Верховной Рады.

Об этом сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Отмечается, что назначение Пышного поддержали 290 народных депутатов.

Как известно, 4 октября Кирилл Шевченко подал заявление о своей отставке.

Шевченко возглавил НБУ в августе 2020 года при скандальных обстоятельствах: на этом посту он заменил Якова Смолия (работал в Нацбанке с 2014-го, был заместителем Валерии Гонтаревой), который подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». До работы в НБУ Шевченко возглавлял государственный Укргазбанк.

Андрей Пышный в середине 2000-х годов работал на топ-менеджерских должностях в Ощадбанке и Укрэксимбанке.

С 2003 года был первым заместителем председателя «Ощадбанка», в 2007 году перешел в Совет национальной безопасности. В 2010 году Пышный сосредоточился на партийном проекте Яценюка «Фронт Змін», где возглавил комитет партийного контроля. На парламентских выборах 2012 года стал заместителем руководителя штаба «Батьківщини», а в декабре стал лидером «группы Яценюка» во фракции «Батьківщини». В 2013 году стал заместитель председателя партии ВО «Батьківщина».

С 2014 по 2019 год он возглавлял Ощадбанк. С мая 2022 года является советником действующего председателя этого банка Сергея Наумова.