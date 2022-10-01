Эрдоган в телефонном разговоре с путиным напомнил о готовности внести вклад в мирное соглашение между рф и Украиной

В пятницу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента, передает «ЕП».

Эрдоган и путин обсудили вопросы, которые улучшат турецко-российские отношения, а также последние события в российско-украинской войне.

«Во время разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса на благо всех», - отметили в пресс-службе турецкого президента.

Напомним, как Эрдоган поговорил с путиным 30 сентября. Турецкий президент до сих пор не теряет надежды стать посредником.