Нобелевскую премию мира получила украинская правозащитная организация, а также представители россии и Беларуси

«Центр гражданских свобод» Нобелевскую премию мира в 2022 году получили украинская организация «Центр гражданских свобод», белорусский политзаключенный Алесь Бяляцки и Организация по правам человека «Мемориал» из россии.

Об этом пишет «Украинская правда».

«Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они в течение многих лет продвигали право критиковать власть и защищать главные права людей. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. В то же время, они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», - пояснили в комитете.

Нобелевский комитет написал, что хочет отметить борцов за «мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, россии и Украине».

Организация "Центр гражданских свобод" была основана в Киеве в 2007 году. После начала полномасштабной войны «Центр гражданских свобод» участвует в выявлении и документировании военных преступлений россии против украинского гражданского населения. Также он играет роль в привлечении виновных к ответственности за совершенные преступления. В 2017 году глава «Центра общественных свобод» Александра Матвийчук получила награду от посольства США «Отважная женщина» за правозащитную деятельность.

Белорус Бяляцки основал правозащитный центр «Весна» в 1996 году. Летом 2021 правозащитника арестовали из-за массовых акций протеста после президентских выборов 2020 года. Сейчас он остается за решеткой.

Российский «Мемориал» был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советских времен. Зимой 2022 года верховный суд россии окончательно ликвидировал «Мемориал». Организацию обвиняли в дискредитации органов государственной власти. «Мемориал» рассказывал, в частности, о чеченских войнах и занимался правозащитной деятельностью в россии.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подверг критике Нобелевский комитет за то, что награду кроме Украины получили представители Беларуси и россии.