Чехия планирует масштабный правительственный визит в Киев в конце октября

Чехия планирует масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства 31 октября.

Об этом сказал представитель правительства Вацлав Смолка.

Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.

Представитель отметил, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.

Чешское правительство регулярно проводит переговоры в таком формате с Польшей, Словакией и Израилем.

Как известно, Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Вооруженных сил Украины танк – модернизированный T-72 Avanger.

А президент Чехии Милош Земан, которого до войны считали одним из крупнейших друзей Кремля в ЕС, активно поддерживает Украину.