Бывший «регионал» Добкин сфотографировался в форме ВСУ – о его боевых заслугах неизвестно

Бывший мэр Харькова, экс-нардеп от «Партии регионов» и «Оппозиционного блока» Михаил Добкин сфотографировался в форме ВСУ в недавно освобожденной Боровской громаде на Харьковщине.

Фото опубликовала его дочь Алла в Instagram.

«Вы спрашивали, где мой папа… в командировке… в очень короткой… люблю и горжусь! Слава Украине и нашей земле», - написала дочь Добкина.

Отметим, что пока неизвестно, в каком статусе находится Добкин – служит ли он в подразделениях ВСУ или нет. На одном из видео он примеряет шлемофон танкиста, при этом по видео ясно, что это не его танк – он просто подошел к нему. Также у Добкина не видно оружия.

Начальник штаба спецподразделения Kraken Главного управления разведки Минобороны Украины Константин Немичев возмутился этими фотографиями Добкина.