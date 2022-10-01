Украина признала, что россия оккупировала японские Курильские острова

Верховная Рада приняла решение об обращении к международному сообществу по Северным территориям Японии, которым признает оккупацию этих территорий россией.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

В обращении парламент Украины заявил о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий, а именно Курильских островов, и признает, что эти территории находятся под оккупацией россии. Кроме того, Верховная Рада призвала международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Северные Курильские острова формально принадлежат россии. Однако Япония не признает их статус и считает острова своей северной территорией, захваченной СССР по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными россией. Толчком к этому стала война россии в Украине, которую Япония строго осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также редчайшего металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Ранее Япония признала оккупацию Курильских островов. Правительство изменило название южных Курильских островов в документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией".

Обновлено. Президент Владимир Зеленский подписал указ, что Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией.