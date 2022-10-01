Украинская нобелевская лауреатка призвала отдать путина под трибунал и исключить рф из Совбеза ООН

РФ должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН.

Об этом заявила глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Напомним, что команда "Центра гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года.

«ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан вне зависимости от их участия или неучастия в военных блоках или военной мощи. Россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН».