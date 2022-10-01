Чехи троллят рф выдуманной аннексией Калининграда – готовятся открыть «Пивной поток» и построить авианосец

Военно-морской флот Чехии, морское министерство и пивопроводы "Пивной поток" и "Пивной поток-2" – в Чехии уже неделю не утихает настоящий интернет-шторм. Его вызвал мем о присоединении Калининградской области к Чешской республике под названием Краловецкого края.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Все началось с того, что депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский поделился на своей странице в Твиттере юмористической картой, созданной польским интернет-пользователем papież Internet. На ней изображен фиктивный раздел Калининграда между Польшей и Чехией со словами: "Пора поделить Калининград, чтобы наши чешские братья наконец получили выход к морю". Здеховский признался изданию Newsweek, что намеренно решил сделать шутку чем-то более серьезным.

Чехи массово подхватили идею присоединения Краловца, ссылаясь в том числе на псевдореферендумы, проведенные российскими оккупантами недавно в Украине. В социальных сетях появился ряд призывов типа "Сделайте Калининград снова чешским!", "Калининград – это Чехия" или "Краловец наш!". Появились также "петиции" о присоединении региона к Чехии.

Для этого авторы одной из петиций предложили провести голосование с заранее определенным итогом: то есть "объявить референдум, который закончится результатом 98% за присоединение к Чехии, а затем - аннексировать Калининград и переименовать его в Краловец" - как троллинг аналогичных псевдореферендумов, проводимых россией.

Эта петиция стала очень популярной, ее подписали тысячи людей – так что впоследствии, когда кто-то создал официальный профиль "новой территории" в Твиттере, то в описании страницы оттолкнулся от заранее определенного количества голосов "за", с демократической погрешностью в 0,1%. В описании страницы говорится:

"После успешного референдума, 97,9% жителей Калининграда решили объединиться с Чешской Республикой и сменить название города на Краловец".

Тот же результат отмечен на официальном туристическом интернет-сайте Краловца, который кто-то быстро создал.

А почему именно Калининград? Ну, то есть Краловец. Дело в том, что этот город имеет историческую связь с Чехией.

Еще в 1255 году король Богемии Перемысл-Отокар II был одним из основателей крепости Кенигсберг на реке Прегель. В те времена и до Второй мировой войны чешским названием крепости и города было само слово "Краловец" или его формы, отсылающие к участию короля в его основании.

Надо признать, что среди звучащих в Чехии троллинг-вариантов "98-процентная аннексия" является не единственным. Альтернативный референдум проводил на своем профиле уже упомянутый Томаш Здеховский – он спрашивал, должен ли Калининград быть польско-чешским, давая только два варианта ответа на выбор: "да" и "безусловно да". Но полный переход Калининградской области в Чехию в соцсетях стал популярнее. Не обошлось и без цитат мировых политиков – преимущественно фейковых.

"Это огромное облегчение – не иметь границы с россией. Мы очень ждем наших новых чешских соседей", – говорится в "реакции" министра иностранных дел Литвы на результаты референдума.

В реальности такого твита у министра Ландсбергиса не было – но он все же положительно отреагировал на шутки об "аннексии", перепостив твит своего чешского коллеги, министра Яна Липавского, о неожиданном сближении двух стран.

На Твиттер-странице Краловца среди прочего опубликовали юмористическое изображение министра Липавского с президентом США Джо Байденом, подписанное словами: "Я полностью поддерживаю претензии Чехии на Калининградскую территорию".

Также там можно увидеть фото членов правительства Чехии, которые 4 октября подписали "акт об аннексии Калининграда". А после этого Краловец объявил о начале строительства "Пивного потока-1" и "Пивного потока-2" с "материковой" Чехии (первый должен проходить через Варшаву, а второй – через Люблин), выразив надежду, что первые доставленные бокалы с пивом можно будет поднять уже 1 января 2023 года.

Гостей города также приглашают посетить пляжи Балтийского моря и гавань, где готовится спуск на воду авианосца Карел Готт (назван в честь известного чешского певца), а, возможно, и пополнить ряды ВМС Чехии. Кстати, идея с чешским авианосцем получила вполне реальное, а не фейковое международное признание.

Посольство США в Чехии, в частности, в официальном Твиттере спросило чешское Минобороны о необходимости приобретения такого корабля, чтобы разместить новейшие истребители F-35, которые хочет купить Чехия. В сети также появилась куча вариантов мерча с символикой Краловца – в частности, футболки и чашки с названием "новой территории".

Популярный мем получил и официальное признание. К продвижению темы Краловца подключились и официальные институты Чехии. Например, министерство внутренних дел в Твиттере жалуется, где ему так быстро найти эксперта по морским границам. Чешское статистическое агентство объявило, что вскоре проведет перепись населения города.