Британская разведка и ISW объяснили, почему Кадыров и Пригожин критикуют военное руководство россии

Все больше представителей российской «системы» начинают критиковать руководство министерства обороны россии на фоне постоянных военных неудач на поле боя в Украине за последние две недели.

Об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Среди критиков там выделяют главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца частной военной компании «Вагнера» Евгения Пригожина, а также ведущих российских государственных каналов, поп-звезд и «все более активное сообщество ультранационалистических военных блогеров».

«Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неформальные лидеры «провоенного» блока, чья критика основывается на аргументах о большей преданности государству и готовности к эскалации. Оба, вероятно, достигли определенного авторитета на основе заметного участия как чеченских, так и «вагнеровских» боевых подразделений на местах», - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что критика Кадырова, Пригожина и других касается военного командования, а не высшего политического руководства россии, но она свидетельствует о тенденции «публичного несогласия с российским истеблишментом, которую по крайней мере частично терпят и которую, вероятно, будет трудно переломить».

В то же время, как пишет американский Институт исследования войны (ISW), глава Чечни Рамзан Кадыров и российский бизнесмен Евгений Пригожин попытаются достичь незначительных наземных военных успехов в Донецкой области, чтобы сохранить свою популярность и репутацию в российском информационном пространстве.

6-7 октября российские силы постепенно продвигались в районе Бахмута и Авдеевки, вероятно, при поддержке ЧВК «Вагнера» и кадыровцев в этом районе. Как пишет ISW, Пригожин направил 1 000 своих солдат на укрепление позиций в Лисичанске после провала в Лимане. Денис Пушилин, которого россияне назначили «временным исполняющим обязанности» главы оккупированной Донетчины, даже присвоил Кадырову звание «героя ДНР».

Также ISW пишет, что набирают обороты в российском информационном пространстве западные и российские сообщения о расколе в Кремле, подрывая видимость стабильности режима президента россии владимира путина.

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что российский диктатор владимир путин пытается переложить ответственность за военные неудачи в Украине на министра обороны рф Сергея Шойгу.