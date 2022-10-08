Руководство пророссийской партии Латвии подало в отставку после проигрыша на выборах

Четверо руководителей латвийской партии «Согласие», которая считается выразителем интересов русского населения Латвии, объявили об отставке после разгромного поражения на последних парламентских выборах.

Об этом сообщает Delfi.

Первым в начале недели о сложении полномочий объявил многолетний председатель правления «Согласия» Янис Урбанович.

Вслед за ним об аналогичном решении заявили сопредседатель партии и член правления Андрис Морозов, депутат Рижской думы и заместитель председателя партии Анна Владова, а также мэр Даугавпилса и заместитель председателя партии Андрей Элксниньш.

Морозов и Владова, комментируя свою отставку в соцсетях, отметили, что ответственность за результаты «Согласия» на выборах должен нести не только Урбанович как председатель партии, но и они.

В свою очередь депутат «Согласия» Регина Лочмеле сказала, что не собирается подавать в отставку с должности заместителя председателя и члена правления партии «Согласие». В то же время она не исключила самоликвидацию партии, если ее идеи не будут востребованы на следующих выборах.

Напомним, по результатам парламентских выборов в Латвии, состоявшихся 1 октября, победу одержали преимущественно представители консервативных и либеральных сил. Зато пророссийская партия «Согласие», которая в прошлый раз была на первом месте с результатом почти 20%, не попала в Сейм вообще.

Лидер «Согласия» Янис Урбанович признал, что результаты выборов были «достаточно болезненными», взял на себя ответственность за поражение, но заявил, что политическая сила после поражения «не сдастся и продолжит работу».