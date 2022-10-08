«Теперь все сельскохозпредприятия Николаевщины находятся в одинаковых условиях налогообложения», - Виталий Порхун

7 октября прошла очередная сессия Николаевского областного совета, где депутаты от партии «Слуга Народа» поддержали ряд важных решений для функционирования области. Среди них – признание военной агрессии РФ на территории области форс-мажорными обстоятельствами с 24 февраля 2022 года до их официального окончания.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной партийной организации «Слуга Народа».

Также в повестке дня был вопрос о признании 17 сельскохозяйственных предприятий области, которые являются плательщиками единого налога четвертой группы пострадавшими в результате форс-мажорных обстоятельств. Это решение, в свою очередь, дает им возможность остаться в этой группе даже в том случае, если процент их товаропроизводства составляет менее 75%.

Однако депутат облсовета от партии «Слуга Народа» Виталий Порхун предложил, чтобы это решение могли использовать не только ряд предприятий, указанных в проекте решения, а все сельхозпроизводители, работающие на территории Николаевской области и входящие в четвертую группу налогоплательщиков.