Великобритания отклонила призыв российской федерации по поводу того, чтобы голосование на Генеральной Ассамблее ООН по поводу псевдореферендумов, проведенных россией на оккупированных территориях Украины, было закрытым.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Генеральная Ассамблея собирается на следующей неделе проголосовать за проект резолюции, осуждающей незаконные так называемые референдумы и попытку незаконной аннексии россией территорий Украины. В проекте резолюции также выражается поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

В письме к государствам ООН в начале этой недели посол россии в ООН василий небензя лоббировал проведение тайного голосования, утверждая, что некоторым странам может быть «очень трудно выражать позицию публично».

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что правила Генеральной Ассамблеи четко свидетельствуют о том, что любой представитель может потребовать проведения открытого голосования. Она отметила, что проведение тайного голосования по резолюции Генеральной ассамблеи «противоречило бы прецеденту, созданному много десятилетий назад, и подорвало бы практику наиболее представительного совещательного органа в мире».

«Именно поэтому мы требуем, согласно правилу 87b, чтобы было проведено занесенное в протокол голосование по резолюции», – написала Вудворд в письме президенту Генеральной ассамблеи.

По словам дипломатов, Генеральная Ассамблея должна проголосовать за проект резолюции во вторник или среду.

30 сентября делегация россии в Совете Безопасности ООН воспользовалась правом постоянного члена и применила вето во время голосования резолюции, осуждающей кремлевские псевдореферендумы в Украине и призвавшая не признавать никаких изменений украинских границ. Именно поэтому было принято решение вынести резолюцию на рассмотрение Генассамблеи ООН, где у россии нет права вето.

Напомним, 30 сентября, путин подписал «договор» об аннексии оккупированных территорий Украины.