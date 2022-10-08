В Украине создадут Национальный реестр выбросов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании единой государственной онлайн-системы данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Президент подписал евроинтеграционный Закон "О Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей". Реестр станет единственной государственной онлайн-системой данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ», – говорится в сообщении.

По информации Минприроды, в скором времени будет создана онлайн-карта, на которой будут отображаться все предприятия-загрязнители и информация о них.

Это позволит в оперативном порядке отслеживать выбросы и перенос загрязнителей во времени и пространстве, анализировать предложения по уменьшению выбросов, а также принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.