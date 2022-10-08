Глава облсовета Замазеева инициировала выделение ₴10 миллионов на поддержку семей военнопленных – депутаты поддержали

Депутаты Николаевского областного совета внесли инициированные председателем облсовета Анной Замазеевой изменения в областную программу «Забота», согласно которым на всестороннюю помощь семьям военнопленных из Николаевской области выделено 10 миллионов гривен.

Об этом Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

«Социальная, материальная, медицинская, психологическая, юридическая поддержка семьям военнопленных бойцов из Николаева от нашей общины! Все это, с сегодняшнего дня, стало реальностью после внесения инициированных мной изменений в нашу областную программу «Забота». Эти изменения были приняты депутатами Николаевского областного совета единодушно и я благодарна каждому за четкую патриотическую позицию по этому вопросу!» – написала Замазеева.

Глава облсовета добавила, что многие николаевские ребята в рядах ВСУ каждый день мужественно дают отпор врагу на поле боя и, к сожалению, многие из Героев сейчас в плену.

«Наши земляки, воины из николаевских бригад, воюют по всем направлениям, защищали Мариуполь и по приказу руководства вышли из города и попали в руки врага. Погрузилась в сверхсложную тему еще весной, когда ко мне стали обращаться родные пленных бойцов. Боль и проблемы каждого из них будто пропускаешь через себя. Тем более, если в плену не чужие тебе люди», - написала Замазеева.

«Почти ежедневное общение с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, «письма любви», сбор гуманитарных грузов с надеждой, которые передадут нашим Героям, ежедневные молитвы за каждого… Моменты счастья, когда обнимаешь вернувшихся и… слезы грусти, когда осознаешь, сколько наших ребят еще остаются там, в лапах врага. Разорение от того, что ты вряд ли можешь повлиять на процессы обмена… Но понимаешь, что этим занимается вся страна и профессионалы, так что все будет хорошо. А нам, на местах, нужно поддержать тех, кто ждет возвращения Героев дома. Они должны чувствовать поддержку от всего общества – потому что мы едины как никогда!» – добавила она.

По словам председателя облсовета, поддержанные депутатами во время сессии правки и выделенные 10 миллионов гривен предоставят возможность организовать всестороннюю помощь семьям военнопленных из Николаева.