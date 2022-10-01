Зеленский: Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.
Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении.
– Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, – заявил Глава государства.
Также Зеленский напомнил, что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.
- Украина всегда придерживается всех международных норм и конвенций. Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим. И я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины – ради освобождения всей нашей земли, - добавил Президент Украины.