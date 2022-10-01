Зеленский: Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни

Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении.

– Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, – заявил Глава государства.

Также Зеленский напомнил, что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.