Беларусь обвинила Украину в подготовке удара – в МИДе назвали это возможной частью российского плана провокации

Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД Украины считает это возможной частью российского плана провокации.

Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.

Сообщается, что вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота.

«В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина будто бы планирует нанесение удара по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», - заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Также в ведомстве призвали белорусский народ не подвергаться провокациям.

«Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власти в Беларуси должны перестать исполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины», - добавили в МИД.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь участвует в так называемой «специальной военной операции» в Украине.