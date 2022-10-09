Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T и 100 советских танков из Греции и Словакии

Германия объявила о новых поставках оружия для Украины – в частности, системы ПВО IRIS-T и 100 советских танков из Греции и Словакии.

Об этом заявила министер обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву, сообщает CNN.

Германия также создаст новую бронепехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

- Мы живем в серьезные времена, и в такие времена тоже важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО – одна из таких отраслей, где необходимо действовать, – заявила министр оероны Германии.

Ламбрехт в субботу прибыла в Литву для встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, чтобы обсудить совместные военные учения и усиление контингента НАТО.

Как известно, Украина продолжает спрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Во время визита в Одессу Ламбрехт повторила позицию правительства ФРГ по поставке танков Leopard и боевых машин пехоты Marder, указав, что Германия «не будет действовать в одиночку» - Берлин ждет договоренностей с другими западными партнерами.