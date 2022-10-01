Кремль выставляет минобороны козлом отпущения за все неудачи в войне, в том числе за взрыв на Крымском мосту, – ISW

Кремль делает минобороны поссии козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту и другие неудачи российской армии, чтобы отвести вину от президента россии владимира путина, в адрес которого начала звучать критика.

Об этом говорится в публикации американского Института исследования войны (ISW).

Как известно, после взрыва на Крымском мосту 8 октября официального заявления минобороны россии по поводу инцидента не последовало. Российское издание Meduza сообщило, что администрация президента россии разослала российским СМИ инструкцию о том, как следует умалять серьезность повреждений моста.

«Не исключено, что Кремль приказал российскому МО хранить молчание по поводу этой ситуации. Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна начать ударную кампанию по критически важной украинской инфраструктуре вместо того, чтобы «слушать обещания российского МО», – говорится в сообщении.

Один из российских военных блоггеров предупредил, что если путин не примет ответных мер, это «будет воспринято за слабость самого президента».

«Некоторые националистические голоса отметили, что Путин и его близкое окружение не в состоянии немедленно решить нападение на символический мост, выразив прямую критику Путина впервые. Милблогер предупредил, что если Путину не удастся принять ответные меры, это «будет принято за слабость самого президента». Другой милблогер отметил, что для Кремля лицемерно призывать россиян объединиться вокруг Путина, если он не в состоянии комментировать важные события, такие как затопление «Москвы», обмен пленными, в том числе бойцами «Азовстали», или крах Харьковского фронта», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее британская разведка и ISW объяснили, почему Кадыров и Пригожин критикуют военное руководство россии.