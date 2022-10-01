Турция хочет организовать переговоры между Великобританией, Германией, США, Францией и россией, – СМИ

Турция решила организовать переговоры между россией и четырьмя западными государствами – Великобританией, Германией, США и Францией, чтобы они попытаться договориться о «большом соглашении», которого хочет Москва.

Как пишет «Европейская правда» , об этом сообщила турецкая газета Milliyet, не указав источник информации.

Отмечается, что после анализа речей президента россии владимира путина Турция пришла к выводу, что «Москва хочет длительного соглашения с Западом».

«О плане рассказали не всем западным столицам, но его передали США через важные и частные каналы. Первые замечания по плану со стороны влиятельных чиновников в Вашингтоне были положительными», – утверждает турецкое издание.

Milliyet не уточняет, пойдет ли речь на этих переговорах и о полномасштабном вторжении россии в Украину, но «Анкара также уважает желание Украины и открытыми каналами говорит о том, что война должна вернуться к миру без использования тактического ядерного оружия».

В то же время неизвестно, согласятся ли на такой диалог в Москве, говорится в материале.

Напомним, ранее советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что президент россии владимир путин стремится заключить с Западом «новое крупное соглашение» и именно этим можно объяснить в частности желание Москвы идти на переговоры.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с россией, пока президентом российской федерации является владимир путин. Такое решение президент Украины принял после аннексии россией четырех частично оккупированных украинских областей.